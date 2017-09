Gb: Carlo re non vuole vivere a Buckingham Palace

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Il principe Carlo non intende vivere a Buckingham Palace una volta diventato re rompendo così una lunga tradizione. E' quanto si legge sul Sunday Times che cita alcune fonti vicine ai Windsor. L'erede al trono preferisce infatti aprire una parte più ampia dell'attuale residenza reale al pubblico in modo da renderla ancora di più una attrazione turistica e preferisce quindi rimanere con la moglie Camilla a Clarence House, la sua attuale dimora un tempo occupata dalla regina madre. Carlo non ha mai particolarmente amato la "grande casa", come viene soprannominato Buckingham Palace fra i reali, vuole proseguire nella modernizzazione della monarchia britannica anche attraverso una dimora meno appariscente e soprattutto meno costosa, anche per quanto riguarda i consumi energetici. Lo staff dei Windsor ha già discusso in modo informale sul futuro del Palazzo e sull'utilizzo delle sue 775 stanze e si è ipotizzata una estensione dei periodi di apertura al pubblico.