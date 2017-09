(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 17 SET - Al Governo "cancelleremo la legge Mancino e la legge Fiano, le idee non si processano, queste cose si facevano in Urss". Lo ha detto Matteo Salvini a Pontida, secondo il quale quelli del centrosinistra "si comportano come il regime negli anni Venti che imbavagliava" gli oppositori.