Afghanistan: raid su talebani, 30 uccisi

(ANSA) - KABUL, 17 SET - Quasi 30 talebani sono stati uccisi e decine di altri feriti in Afghanistan in una mega operazione di sicurezza compiuta contemporaneamente nelle province di Faryab, Jawzjan e Kunduz. In un comunicato il comando del Corpo d'armata 'Shaheen', responsabile per la regione settentrionale afghana, ha indicato che in un raid aereo su basi talebane nei distretti di Qaisar e Pashtonkot di Faryab "i militanti uccisi sono stati 12 e 19 quelli feriti". Altri otto talebani, aggiunge il comunicato, "sono stati uccisi in un secondo raid aereo nel distretto di Aqcha della provincia di Jawzjan, e cinque in un terzo nella provincia di Kunduz". I media segnalano che i raid aerei, per lo più compiuti da velivoli della Missione 'Resolute Support' della Nato, sono stati compiuti in distretti in cui nelle ultime settimane i talebani avevano compiuto importanti progressi.