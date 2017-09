(ANSA) - FIUGGI, 17 SET - "Mi aspetto che l'Europa mi restituisca l'onore in modo da potermi ripresentare davanti ai cittadini da uomo integro". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla kermesse organizzata da Antonio Tajani "L'Italia e l'Europa che vogliamo". "Non so se la Corte di Strasburgo arriverà in tempo con una sentenza. Ma Corte o non Corte - conclude - vi assicuro che farò la campagna elettorale".