(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 17 SET - Giù dal palco di Pontida e senza diritto di parola. "Arrabbiato? Abbastanza. Salvini mi ha detto che non voleva farmi fischiare. Ma è un segnale che devo andarmene via". Così Umberto Bossi si è limitato a rispondere ai giornalisti che, mentre lasciava il raduno di Pontida, gli hanno chiesto un commento sul fatto che per la prima volta non è stato previsto il suo intervento dal palco.