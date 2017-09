Un aereo della British Airways, che avrebbe dovuto decollare da Parigi alla volta di Londra Heathrow (BA 0303) alle 7:25 è stato bloccato sulla pista dell'aeroporto Charles de Gaulle ed evacuato a causa di una non meglio precisata minaccia. Successivamente l'allarme, che era stato causato da timori per una minaccia terroristica, è rientrato e l'aereo è partito per la sua destinazione in Gran Bretagna.