Tunisia: rinviate le elezioni comunali

(ANSAmed) - TUNISI, 17 SET - Saltano le elezioni comunali tunisine, già fissate per il 17 dicembre di quest'anno. A darne notizia è una fonte della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie). La prossima data ufficiale (il 17 o il 25 marzo 2018) verrà resa nota domani dopo una riunione tra rappresentanti dell'Isie, della presidenza della Repubblica e dei partiti politici. Alcuni ritardi nella macchina organizzativa, la mancata approvazione del codice delle collettività locali, il ritardo nell'elezione di due membri vacanti dell'Isie da parte del parlamento, e l'appello di alcuni partiti politici per il rinvio avevano già fatto presagire un probabile slittamento della data del voto. Le elezioni comunali sono un appuntamento molto importante in Tunisia anche per l'attuazione del principio del decentramento amministrativo inserito nella Costituzione del 2014. Dalla caduta del presidente Ben Alì nel 2011 i comuni sono guidati da delegazioni di nomina governativa/prefettizia e gestiscono solo gli affari correnti.