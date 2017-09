(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 17 SET - "Non mi sono mai aspettato niente da Salvini. Non mi aspetto niente da uno che tradisce il Nord". Così Umberto Bossi ha risposto a chi gli chiedeva come si senta a non aver parlato a Pontida, aggiungendo di ritenere il segretario "un raccontaballe". All'uscita di un ristorante di Pontida, alla domanda se non si senta responsabile per i guai giudiziari della Lega, Bossi ha ribadito: "Mica ho preso soldi, è stato tutto ordito dai servizi italiani". Ma dove andrebbe se fuori dalla Lega? "Ci sono tanti posti", ha detto prima di infilarsi in auto.