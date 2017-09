(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Domani pomeriggio alle 17 abbiamo convocato il consiglio federale e alla luce delle carte decideremo come muoverci": così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini su Radio Padania è tornato a parlare del sequestro dei conti del partito. "Abbiamo avuto un'incursione notturna sui conti correnti senza che io abbia in mano un foglio che spieghi nulla. Questo foglio - ha aggiunto - verrà consegnato domani pomeriggio alle 15. Domani pomeriggio capiremo che cosa è successo, di quale entità, come uscirne e quando avremo capito che cosa si sono inventati al tribunale di Genova - ha concluso - reagiremo".