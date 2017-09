(ANSA) - WASHINGTON, 17 SET - "Ho parlato la notte scorsa con il presidente sudcoreano Moon (Jae-in, ndr). Gli ho chiesto come sta 'Rocket Man' (Kim Jong-un, ndr). In Corea del Nord si stanno formando lunghe code per la benzina. Che peccato!": lo ha twittato Donald Trump riferendosi al leader nordcoreano e agli effetti delle ultime sanzioni contro Pyongyang.