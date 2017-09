(ANSA) - PISA, 17 SET - Gli ultras del Pisa hanno esposto due grandi striscioni di solidarietà con la città di Livorno oggi in curva durante il minuto di silenzio osservato prima del match casalingo di serie C contro la Viterbese in segno di lutto per le vittime dell'alluvione della scorsa settimana. I supporter nerazzurri hanno issato uno striscione con la scritta "Non sono parole di circostanza ma dette con il cuore: vicini alla città di Livorno e al suo dolore", ricordando un lungo comunicato diffuso nei giorni scorsi in cui hanno spiegato il loro impegno diretto anche nei luoghi più devastati dal maltempo a Livorno: molti ultras pisani insieme ai cugini livornesi hanno infatti spalato il fango per aiutare la popolazione colpita.