(ANSA) - ROMA, 17 SET - La Guardia Civil spagnola ha sequestrato circa 1,3 milioni di locandine e di volantini stampati in vista del referendum sull'indipendenza in Catalogna previsto il primo ottobre e proibito dal governo di Madrid. Secondo El Pais online, il materiale pubblicitario è stato sequestrato in una impresa di propaganda elettorale della provincia di Barcellona, a Montcada i Reixac. E' il più grosso sequestro da quando è stata avviata la campagna elettorale per il referendum, sospeso dalla Corte costituzionale spagnola, tre giorni or sono.