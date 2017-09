Maltempo, Coldiretti: "A settembre più del doppio di pioggia"

A settembre le precipitazioni sono più che raddoppiate con la caduta di ben il 127% in più di pioggia rispetto alla media storica di riferimento del periodo, dopo una estate ed una primavera drammaticamente siccitose. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’arrivo della nuova ondata di maltempo che con nubifragi e grandine ha provocato danni a macchia di leopardo nelle campagne, sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade. «La drastica svolta del meteo ha riguardato - precisa la Coldiretti - soprattutto il Centro Italia con la caduta addirittura di più del triplo di acqua rispetto alla media (+222%) ed in misura minore il Nord (+128%) ed il Sud Italia (+19%)».

«Il maltempo - continua la Coldiretti - si è abbattuto violentemente sui terreni resi aridi da una estate calda e siccitosa con la caduta in Italia del 41% in meno di pioggia ma in alcune regioni come la Toscana il deficit idrico è stato addirittura del 57% rispetto alla media. Manca - lamenta l'organizzazione agricola - un serio piano di gestione complessiva del territorio nazionale dove in un anno sono stati consumati sui 3 metri quadrati di suolo al secondo, cancellando, al 2016, 23mila chilometri quadrati (pari alla dimensione di Campania, Molise e Liguria messe insieme), il 7,6% del territorio nazionale, secondo l’Ispra. Il risultato - conclude la Coldiretti - è che supera i 7 milioni il numero degli abitanti residenti in aree a rischio frane e alluvioni (12% del totale), dei quali oltre 1 milione vive in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e quasi 6 milioni vivono in zone alluvionabili classificate a pericolosità idraulica media».