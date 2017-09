Ravasi e Minniti, ad Assisi sintonia sui migranti

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il cardinale, il ministro e le "Genti del Mediterraneo": Assisi ha ospitato un incontro tra Gianfranco Ravasi e Marco Minniti, chiamati a parlare di immigrazione e integrazione. Un incontro che arriva in un momento di particolare sintonia tra Santa Sede e Italia in tema di immigrazione, dopo quanto detto da Papa Francesco di ritorno dalla Colombia, quando ha "promosso" la linea del governo. "L'accoglienza è una realtà complessa e delicata - ha detto Ravasi - non è l'accumulo di persone da una parte all'altra. L'accoglienza deve assicurare all'altro la possibilità di conservare le sue memorie. Abbiamo bisogno di abbandonare il luogo comune del populismo e avere una comprensione dei problemi". Da parte sua Minniti ha detto che "al principio di umanità non rinuncio e non rinuncerò mai, chiederò sempre al mio paese di non rinunciarci mai. C'è una stella polare, c'è una storia e una formazione personale, io governo i processi ma al principio di umanità l'Italia non rinuncerà mai, è giusto così".