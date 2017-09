Cinema: Bocelli a Firenze per film ispirato a sua vita

(ANSA) FIRENZE, 17 SET - Andrea Bocelli torna a Firenze oggi per presenziare all'anteprima mondiale della pellicola La Musica del Silenzio, il film ispirato alla sua vita e liberamente tratto dall'omonimo romanzo. "Il libro è stato scritto per raccontare che il caso non fa parte della nostra vita, il caso è un'illusione. Il mio è un messaggio di fede: il fatto che una vita come la mia, quella di un ragazzo di campagna come tanti altri sia improvvisamene balzata agli onori della cronaca, tutto questo corrisponde a una regia abbastanza precisa. Il talento è un dono che si riceve. Ogni vita è una storia a sè che risponde a una regia precisa". Il film è stato presentato al Cinema Odeon alla presenza del Maestro, del regista Michael Radford (sue le celebri pellicole Il Postino e Il Mercante di Venezia) e dell'attrice Luisa Ranieri, che interpreta la madre di Amos Bardi, alter ego del tenore. Il Maestro ha rassicurato dopo la caduta da cavallo di tre giorni fa. "Sarà la cinquantesima da quando ero bambino".