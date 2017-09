(ANSA) - BRESCIA, 17 SET - Due pitbull hanno azzannato a morte una bambina di un anno a Flero, in provincia di Brescia. La bimba era figlia di una donna italiana e un uomo di origini albanese che lavora all'estero ed era in casa sola con il nonno quando è stata aggredita dai due animali. L'uomo ha cercato di difenderla ma è stata morso a sua volta. La famiglia abita in una villetta a schiera nell'immediata periferia del paese. I carabinieri hanno dovuto abbattere i cani per cercare di soccorrere la bambina e il nonno.