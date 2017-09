Russiagate: consigliere economico Trump testimonia a Senato

WASHINGTON - Michael Cohen testimoniera' davanti al Senato nell'ambito delle indagini parlamentari sul Russiagate. Lo ha confermato lo stesso consigliere economico della Casa Bianca dopo che Nbc aveva riportato la notizia. L'audizione e' prevista per domani ma non e' dato sapere per ora se sara' pubblica o a porte chiuse. In precedenza Cohen, uno dei piu' stretti collaboratori di Donald Trump, aveva ammesso di aver ricevuto un mandato di comparizione da almeno una delle commissioni parlamentari che stanno indagando sul Russiagate.