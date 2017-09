Kim Jong Un minaccia: "Completeremo il programma nucleare". Gli americani simulano bombardamenti

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di completare il programma nucleare nonostante le sanzioni Onu.

Gli Stati Uniti invieranno una portaerei e il relativo gruppo d’attacco vicino alla penisola coreana per un ciclo di manovre navali a ottobre con la Marina di Seul: in un rapporto al parlamento, il ministero della Difesa di Seul non ha rivelato il nome dell’unità americana, precisando che Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone terranno tra fine mese e inizio ottobre anche un’esercitazione di allerta sui missili. Gli Usa, scrive l’agenzia Yonhap, dovrebbero inviare in Corea del Sud i superjet B-1B di stanza a Guam, quale monito verso Pyongyang.

Intanto il presidente americano Donald Trump irride Kim Jong Un su Twitter: "Ho parlato la notte scorsa con il presidente sudcoreano Moon (Jae-in, ndr). Gli ho chiesto come sta 'Rocket Man' (Kim Jong-un, ndr). In Corea del Nord si stanno formando lunghe code per la benzina. Che peccato!".

AMERICANI E SUDCOREANI SIMULANO BOMBARDAMENTI. Un totale di quattro jet americani F-35B invisibili e due bombardieri strategici B-1B hanno simulato oggi un bombardamento strategico nei cieli sudcoreani, quale monito alla Corea del Nord: lo riporta l’agenzia Yonhap, citando una fonte anonima del governo di Seul. Gli aerei degli Stati Uniti sono stati affiancati da quattro F-15K sudcoreani, prima di rientrare alle basi, rispettivamente, in Giappone e a Guam. Le esercitazioni sono maturate a tre giorni dal missile intermedio lanciato dal Nord verso il Pacifico dopo il sorvolo del Giappone.