Migranti: Dalai Lama, non dobbiamo discriminarli

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - "In Europa c'è un gran flusso di migranti e rifugiati noi non dobbiamo discriminarli per religione, colore della pelle. Perché sono oggetto della pratica della nostra compassione e accoglierlo tutti nello stesso tempo". L'ha detto il Dalai Lama a Palermo, in conferenza stampa. "Fin dall'inizio della crisi avremmo dovuto considerare i migranti come fratelli e sorelle che stanno affrontando grandi difficoltà ed avere un rifugio" ha aggiunto. "I tibetani sono 150 mila pensiamo di ritornare e ricostruire il nostro posto - ha affermato - quando non ci saranno problemi. Noi dobbiamo accoglierli. Le nazioni che ospitano per prima dovrebbero offrire educazione e istruzione ai bambini, mentre chi è più grande dovrebbe avere addestramento tecnologico per poi cosentine loro di tornare mente le Nazioni che li accolgono dovrebbero poi continuare ad aiutarli".(ANSA).