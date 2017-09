Sfasciano locale per gioco a Argentario,5 ragazzi denunciati

(ANSA) - GROSSETO, 18 SET - Sei giovanissimi, tutti tra i 15 e i 18 anni, residenti tra Porto Santo Stefano e Orbetello (Grosseto), nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo dei loro scooter, si sono fermati davanti un ristorante chiuso da un po' di tempo, a due passi da Cala Moresca all'Argentario, sono entrati all'interno armati di una mazza e di pietre e hanno iniziato a sfasciare tutto, compresi muri e vetrate. I carabinieri di Porto Santo Stefano (Grosseto) hanno sentito le urla che provenivano dalla discesa di Cala Moresca e si sono diretti sul posto. I ragazzi, dopo aver sfasciato il locale, si stavano tirando per mero divertimento i calcinacci e tutto ciò che era rimasto. I militari hanno li hanno bloccati e, prima riaffidarli ai genitori, li hanno denunciati per danneggiamento e violazione di domicilio e saranno chiamati a risarcire danni per svariate migliaia di euro.