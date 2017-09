Freddo, termosifoni accesi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - A causa delle temperature particolarmente rigide che si registrano in questi giorni in Alto Adige in alcuni Comuni, tra i quali figura anche il capoluogo Bolzano, i sindaci hanno autorizzato con ordinanza l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Negli ultimi giorni le temperature in città si aggiravano attorno agli 11-12 gradi e ciò ha reso necessario il provvedimento. Anche nei prossimi giorni sono previste temperature inferiori alle medie stagionali, con un probabile miglioramento nel fine settimana. (ANSA).