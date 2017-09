Bambina azzannata da cani: inchiesta ancora senza indagati

(ANSA) - BRESCIA, 18 SET - È ancora senza indagati l'inchiesta della Procura di Brescia aperta per omicidio colposo dopo la morte della bambina di 18 mesi uccisa dai due pitbull di famiglia. La bambina era sola con il nonno paterno mentre la madre era fuori e il padre in Germania per lavoro, da dove è rientrato nella notte. "Abbiamo sentito dire che i pitbull avrebbero aggredito altri cani, ma non abbiamo mai ricevuto denunce". Così il sindaco di Flero, Pietro Alberti, ha commentato la vicenda della bambina uccisa a casa dai suoi due pitbull. "Forse se la gente avesse denunciato e non solo parlato, si poteva intervenire per valutare l'atteggiamento dei cani".