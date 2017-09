Terrorismo:Parigi,al via lavori per blindare la Torre Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Cominciano oggi i lavori preparatori per proteggere la Torre Eiffel da eventuali attacchi terroristici. L'opera costerà circa 20 milioni di euro e dovrebbe essere pronta entro il 13 luglio 2018, alla vigilia della Festa Nazionale francese che commemora la presa della Bastiglia del 1789. Lo scorso inverno, i gestori della Torre Eiffel avevano annunciato l'intenzione di innalzare una barriera d'acciaio e vetro rigorosamente antiproiettile per proteggerla da eventuali attacchi. Altezza, scrive oggi il quotidiano Le Figaro, 3 metri e 24, come eco ai 324 metri di altezza del monumento parigino. In vista dei campionati di calcio di Euro 2016, Parigi eresse una recinzione provvisoria per proteggere gli accessi al monumento. L'accesso al pubblico sarà consentito solo da un lato, quello dei giardini, e non più dai trafficati Lungosenna. Inoltre, per scongiurare nuovi attacchi tipo Nizza o Berlino la circolazione intorno al monumento verrà completamente ripensata.