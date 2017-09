L.bilancio: Boschi,poca flessibilità da Ue ma lotta evasione

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La legge di bilancio che il governo approverà a breve "sarà prudente" con "margini di manovra ridotti perché sono ridotti i margini di flessibilità ottenuti a livello europeo" ma con misure antievasione: parola del sottosegretario Maria Elena Boschi.'A Cesare quel che è di Cesare' organizzato dal centro di ricerca sulla fiscalità etica, l'imposizione tributaria e i reati economici dell'Università Europea di Roma. Non ci sarà una forte riduzione delle tasse perché, a differenza degli ultimi anni, non ci saranno i 60 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles che sono stati "risultato di una politica di confronto acceso. Nel campo dell'evasione l'Italia, ha rivendicato Boschi, ha raggiunto risultati importanti passando dagli 11miliardi recuperati nel 2014 ai "23 di quest'anno", ma si può fare di più. Per questo nella legge di bilancio "insisteremo su misure importanti nel contrasto all'evasione come la fatturazione elettronica e stiamo valutando di estendere lo split payment"