Terremoto: #leffepernorcia, anche una birra in aiuto monaci

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 SET - "Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della cappella del nuovo monastero benedettino di Norcia": è quanto ha detto stamani, all'ANSA, Davide Franzetti, amministratore delegato di AB InBev per Leffe, spiegando come è nato il progetto #leffepernorcia. "Avevamo letto un'intervista del priore padre Benedetto Nivakoff sul New York Times in cui chiedeva aiuto per costruire il nuovo monastero in San Benedetto in Monte e dato che tra birrai c'è sempre un grande spirito di solidarietà e collaborazione ci siamo subito attivati per contribuire alla realizzazione di una parte del progetto complessivo che, a distanza di pochi mesi, è stato concretizzato", racconta Franzetti. Leffe nell'occasione "ha creato una limited edition di 100 mila bottiglie e la vendita è andata molto bene", ha aggiunto l'amministratore di Leffe. "Per il birrificio stiamo ultimando le pratiche burocratiche - fa sapere il priore - e speriamo di cominciare i lavori di scavo entro la fine del mese, intanto abbiamo già provveduto alla benedizione del terreno dove verrà costruito". Il nuovo birrificio verrà realizzato sempre a San Benedetto in Monte, che si trova a pochi chilometri da Norcia e a ridosso del nuovo monastero. (ANSA).