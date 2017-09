Terrorismo: Dalai Lama, vero musulmano non uccide mai

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - "Anche l'uso sbagliato della religione può essere distruttivo. Denominare un certo tipo di religione come terrorismo è sbagliato. Il terrorismo è qualcosa che fa male agli altri e se fa male agli altri, non non sei più buddista, non sei più musulmano. Un vero musulmano mai uccide, un vero buddista mai uccide. È sbagliato titolare con frasi come terrorismo islamico perché la gente si fa un'idea sbagliata". Lo ha detto il Dalai Lama, a Palermo durante la conferenza Conferenza sull'"Educazione alla Gioia", in corso al Teatro Massimo.