Mattarella,su politiche scuola serve confronto sereno

(ANSA) - TARANTO, 18 SET - "La scuola, ragazzi, non riguarda soltanto voi, i docenti e i vostri genitori: costituisce una grande e centrale questione nazionale. Perché la scuola è motore di cultura e, quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale". "I temi della scuola, per la loro delicatezza e importanza, stanno molto a cuore a tante persone, a tutti, in realtà. E' comprensibile, quindi, che vi siano diverse opinioni. Proprio per questo vi è bisogno di confronto, sereno e obiettivo, iniziando dalle forze politiche e sociali". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando a Taranto l'anno scolastico. La cerimonia,si è svolta alla presenza del ministro Fedeli e di atleti,oltre che delle scolaresche, ha avuto momenti di spettacolo.Anche Checco Zalone ha inviato un video messaggio esortando i ragazzi a studiare tanto: "Spero studiate anche voi e formiate una classe dirigente che faccia giustizia. Ho spesso interpretato il ruolo del cafone, ma non sapete quanto ho dovuto studiare per farlo".