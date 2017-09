Consip: Renzi, chiedo solo la verità, ma a tutti i costi

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Noi aspettiamo la verità senza gridare". Lo ribadisce il segretario del Pd Matteo Renzi, con un post su Facebook e Twitter. "Chiediamo la verità. Solo quella. Ma la vogliamo a tutti i costi", sottolinea parlando di una "torbida vicenda". "Non amo il vittimismo. Non mi convince chi si piange addosso, chi ha sempre un alibi, chi vive di fantasie. Per questo sulla vicenda Consip non ho mai pronunciato parole quali golpe o complotto. Ho sempre detto una cosa diversa: pieno rispetto delle istituzioni, sempre", aggiunge. "Ci sono delle "coincidenze" strane in questa storia. Toccherà ai magistrati fare chiarezza".