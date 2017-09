Terrorismo: Torino, giudizio immediato per marocchino

(ANSA) - TORINO, 18 SET - La procura di Torino ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Mouner El Aoual, il marocchino di 29 anni arrestato lo scorso aprile nel quadro di un'inchiesta contro il terrorismo. Il processo, salvo proposte di riti alternativi da parte della difesa, è in programma a gennaio. El Aoual, ospite di una famiglia italiana risultata estranea agli episodi contestati, è accusato di avere svolto attività di proselitismo via internet. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Ros con il coordinamento del pm Enrico Arnaldi di Balme. Sono ancora in corso altri accertamenti per verificare se il marocchino abbia avuto un ruolo nella pianificazione di attacchi fuori dall'Italia.(ANSA).