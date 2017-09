Siria:tv,governativi varcano Eufrate a Dayr az Zor

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 SET - Le forze governative siriane hanno varcato l'Eufrate in direzione est nei pressi di Dayr az Zor, ultimo bastione urbano dell'Isis in tutto il Medio Oriente. Lo annuncia la tv di Stato siriana che mostra le immagini del primo guado delle forze militari siriane lungo l'Eufrate, nell'area di Mazlum. L'obiettivo di Damasco e dei suoi alleati russo e iraniani è di circondare le postazioni dell'Isis nella parte orientale di Dayr az Zor, in mano ai jihadisti dal 2014. Le truppe siriane erano riuscite nei giorni scorsi a rompere l'assedio di una parte di Dayr az Zor, circondata da tre anni dall'Isis, che assediava anche da tempo l'aeroporto internazionale. Entrambe le zone sono ora sotto il controllo governativo, che si è allargato nelle ultime ore alla riva sud-orientale della città. Anche le truppe curdo-siriane, sostenute dagli Stati Uniti, sono giunte da nord ai margini di Dayr az Zor. E ormai solo pochi chilometri separano le avanguardie curda e governativa nella roccaforte dell'Isis.