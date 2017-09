Parcheggia la Ferrari nel posto per disabili e urla: «Io di te me ne frego»

Il padre di un disabile è stato aggredito, a Milano, dal conducente di una Ferrari a cui aveva chiesto di spostare il mezzo dal parcheggio dedicato perchè doveva scaricare il figlio, portatore di handicap. Ha ricevuto urla e spintoni, e alla scena, in via Montenapoleone, nel cosiddetto Quadrilatero della Moda, ha assistito molta gente.

Il caso, avvenuto sabato intorno alle 18, è riportato dal Corriere: l’uomo avrebbe proferito la frase «Io me ne frego di te e della polizia», prima di risalire sul suo bolide blu e andarsene. Il mezzo, con targa svizzera, e che potrebbe essere intestato a una persona già coinvolta da vicende giudiziarie, non è stato rintracciato nonostante qualche passante avesse preso la targa.