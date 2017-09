Turista stuprata e legata nuda ad un palo a Roma: l'autore sarebbe straniero

Una turista è stata violentata la scorsa notte a Villa Borghese. La donna, tedesca di 57 anni, è stata trovata stamani nuda e legata ad un palo da un tassista che transitava dentro il celebre parco romano. Alle forze dell’ordine ha raccontato di essere stata aggredita e abusata nei pressi del luogo dove è stata poi trovata. Il tassista ha raccontato di avere visto la donna nuda, legata ad un palo e con uno straccio in bocca per impedirle di urlare. L’uomo l’ha liberata e ha chiamato le forze dell’ordine. In ospedale poi è stata riscontrata la violenza. Vicino al palo sono stati trovati gli abiti della turista in Italia da alcuni mesi. La donna tedesca ha raccontato ai soccorritori di essere stata aggredita da un uomo giovane, probabilmente straniero. La donna è ora ricoverata all’ospedale Santo Spirito. Le forze dell’ordine hanno lavorato a villa Borghese per alcune ore, alla ricerca di particolari che possano condurre all’aggressore che le avrebbe sottratto anche 40 euro.