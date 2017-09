Maxi sequestro fertilizzanti contaminati nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 SET - Quindicimila tonnellate di fertilizzanti sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dei carabinieri forestali della stazione di Gualtieri e del nucleo investigativo di polizia ambientale di Reggio Emilia a Fabbrico, nel Reggiano. L'analisi svolta da Arpae Emilia Romagna su prodotto, che era stoccato in due capannoni, ha infatti evidenziato la presenza di idrocarburi, arsenico, fenoli ed in particolar modo di metilfenoli in quantitativi significativi e ritenuti nocivi per la salute e l'ambiente. Al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore di Reggio Emilia Maria Rita Pantani, i militari dell'Arma hanno denunciato un 55enne bresciano che aveva preso in affitto i due capannoni dove erano stoccati i fertilizzanti contaminati. L'uomo deve risponder ora di attività di recupero, commercio, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali potenzialmente pericolosi, senza autorizzazione. (ANSA).