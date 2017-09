Domani i funerali dei poliziotti morti in incidente stradale

(ANSA) - RAVENNA, 18 SET - Saranno celebrati mercoledì in Duomo a Ravenna i funerali di Stato dei due poliziotti morti poco prima della mezzanotte tra sabato e ieri in un incidente stradale a Lido Adriano, sul litorale ravennate, mentre stavano intervenendo per sedare una rissa in un camping. A comunicarlo è stata la Questura della città romagnola che in una nota ha precisato che la funzione inizierà alle 11 e sarà concelebrata dal vescovo Lorenzo Ghizzoni e dal cappellano della polizia Paolo Carlin. Sarà presente anche il capo della polizia, Franco Gabrielli, oltre a vari rappresentanti di istituzioni civili e militari. La camera ardente, allestita in Questura, sarà aperta dalle 16 di oggi nonché dalle 8 alle 20 di domani a tutti coloro che vogliano dare l'ultimo saluto al sostituto commissario Nicoletta Missiroli, 53 anni, e all'agente Pietro Pezzi, 29 anni. (ANSA).