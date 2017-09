Ius soli: Lorenzin, no a fiducia ma approfondire dibattito

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Crediamo nello Ius culturae, sullo Ius soli vogliamo un approfondimento in Parlamento affinché la maggioranza sia il più larga possibile. La fiducia? Diciamo no a una legge giusta con un metodo di approvazione sbagliato, che potrebbe rendere sbagliata anche la norma". Lo ha detto il ministro Beatrice Lorenzin a margine della conferenza stampa in Senato di presentazione del progetto "Sanità di frontiera: salute e migrazione, curare e prendersi cura".