Antimafia il 21 settembre in udienza dal Papa,prima assoluta

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Udienza speciale in Vaticano da Papa Francesco, giovedì prossimo, 21 marzo, da parte della Commissione parlamentare antimafia guidata dalla presidente Rosy Bindi. L'Antimafia - è la prima volta in assoluto che accade - verrà ricevuta alle 12.30 nella sala Clementina del palazzo Apostolico. L'attenzione dell'Antimafia verso i temi cari alla Chiesa e al Pontefice - dall'attenzione ai più deboli, alle vittime di mafia, dai minori inseriti in contesti criminali, ai testimoni di giustizia, all'opera del mondo cattolico nelle aree difficili del Paese - è sempre stata molto alta. L'incontro si svolgerà in occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino, ucciso nel 1990 dalla Stidda agrigentina, di cui è in corso processo di beatificazione e sul quale la Commissione ha approvato un anno fa una relazione che contiene atti e documenti sulle indagini e i processi. La Commissione Antimafia ha più volte incrociato anche il tema dei rapporti tra Chiesa e mafie.