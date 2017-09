Capotreno aggredita: sindacati Toscana, domani sciopero

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - "Le misure messe in atto per contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno dei ferrovieri ad oggi risultano insufficienti". Lo affermano in una nota i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl Reti, UilTrasporti, Fast Mobilità, Ugl Trasporti, Orsa sul caso della capotreno aggredita a Prato, annunciando uno sciopero regionale per domani dalle 9.01 fino alle 17. L'agitazione riguarderà il personale Mobile, addetti alla Circolazione, Assistenza e Biglietterie e personale di Protezione Aziendale di Trenitalia ed Rfi. "Ci si astiene dal lavoro per chiedere più sicurezza e sollecitare interventi rapidi e utili a risolvere una problematica che da troppo tempo preoccupa e condiziona lavoratrici e lavoratori che chiedono di poter svolgere le loro attività di controllo ma anche di accoglienza e di informazione agli utenti nella massima serenità", affermano i sindacati.