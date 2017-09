Bambina uccisa dai cani, indagato il nonno paterno

(ANSA) - BRESCIA, 18 SET - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati il nonno paterno della bambina di 13 mesi morta ieri sera a Flero, in provincia di Brescia, azzannata dai due pitbull della famiglia. L'uomo, 63enne di origini albanese, è ricoverato in ospedale per le ferite riportate nel tentativo di salvare la nipotina. L'inchiesta è aperta per omicidio colposo per omessa custodia della minore. Nessuna ipotesi di reato nei confronti dei genitori della bambina, proprietari dei cani abbattuti dai carabinieri.