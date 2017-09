Codice antimafia: 70 emendamenti, relatore chiederà ritiro

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sono una settantina gli emendamenti presentati al Codice antimafia alla scadenza del termine per la presentazione, fissato per oggi alle 15. Il testo, già approvato in prima lettura dalla Camera nel novembre 2015, poi approvato dal Senato che ha apportato alcune modifiche e ora tornato alla Camera per l'ultima lettura, sarà all'attenzione dell'Aula dal prossimo 25 settembre. "Le modifiche introdotte dal Senato le ritengo oltre che ragionevoli, apprezzabili - afferma il relatore del Codice Antimafia alla Camera, Davide Mattiello Pd - è chiaro a tutte le forze politiche che dopo quattro anni di lavoro oggi il punto è decidere se licenziare il testo così come ci è arrivato dal Senato, facendolo diventare legge, oppure buttare via tutto. In questo senso vanno valutati eventuali emendamenti proposti: non c'è spazio per emendare ancora e rimandare in Senato. Per questo come relatore domani chiederò il ritiro di tutti gli emendamenti proposti".