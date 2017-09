Nigeria: tre kamikaze fanno strage in villaggio nord

(ANSA) - MAIDUGURI, 18 SET - Le autorità militari nigeriane hanno reso noto che almeno 15 persone sono state uccise e 43 sono rimaste ferite in un triplice attacco suicida nel villaggio di Mashimari, nello stato settentrionale di Borno. Bello Dambatta, responsabile delle operazioni di soccorso, ha riferito che la maggior parte delle vittime sono donne e che i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Maiduguri e Konduga. Prima che i tre kamikaze si facessero saltare in aria, uomini armati avevano dato l'assalto al villaggio sparando all'impazzata, spingendo la gente a uscire dalle case e a fuggire nelle strade. Molte persone ricoverate sono in condizioni molto gravi. Il villaggio di Mashimari non è lontano da un grande campo di sfollati, rifugio di migliaia di persone costrette a fuggire dalle violenze degli integralisti islamici Boko Haram. Da quando otto anni fa hanno cominciato la loro 'guerra santa' fatta di stupri, violenze e distruzione nel nord-est della Nigeria, i Boko Haram hanno fatto più di 20.000 morti.