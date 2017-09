Torino: Appendino,torinesi meritano verità su piazza S.Carlo

(ANSA) - TORINO, 18 SET - "La verità va consegnata ai torinesi, ne hanno diritto. Come amministrazione stiamo lavorando e abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino al termine di un lungo dibattito, in Consiglio comunale, sugli incidenti di piazza San Carlo che, lo scorso 3 giugno in occasione della finale Champions tra Juve e Real Madrid, causarono un morto e 1.526 feriti. "Non è vero che a Torino non ci sono eventi - ha aggiunto la sindaca - ma è vero che dopo piazza San Carlo il tema della sicurezza e dell'organizzazione degli eventi sono cambiati. Tutti dobbiamo fare un passaggio culturale: noi come Città dobbiamo trovare il modo di stare vicino a chi vuole organizzare un evento, mentre i cittadini devono fare uno sforzo per abituarsi. Ma se noi come amministrazione continuiamo a puntare sulla paura, non facciamo capire che le cose sono cambiate - ha concluso - Dobbiamo lavorare tutti in questo senso e qualunque contributo costruttivo è benvenuto". Il dibattito è stato il primo, in Consiglio comunale, sui fatti di piazza San Carlo. A chiederlo erano state le minoranze, che hanno presentato una relazione sui lavori della Commissione consiliare d'inchiesta degli scorsi mesi e una mozione sulla modifica della gestione, da parte dell'amministrazione, dei grandi eventi. Entrambi i documenti non sono stati approvati dall'aula. (ANSA).