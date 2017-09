L.elettorale: Mattarellum "capovolto", ipotesi di lavoro Pd

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Una sorta di Mattarellum capovolto, vale a dire con solo il 36% di collegi uninominali e il 64% dei seggi attribuiti con metodo proporzionale. E' questa la proposta base di legge elettorale alla quale sta lavorando il Pd per cercare di trovare un'intesa ampia in Parlamento, a partire dagli alleati di governo come Ap, fino a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.