Lega, per una settimana tutti via dal Parlamento

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "In un Parlamento che ritiene la Lega debba sparire i parlamentari della Lega questa settimana non parteciperanno ai lavori ma visiteranno le zone terremotate". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega sul sequestro dei conti del partito. "Domani siamo in Tribunale a Genova" per presentare il ricorso per il dissequestro dei conti del Lega, ha aggiunto il leader del Carroccio. Ma al Tribunale di Genova non ci sarà alcun presidio leghista: "Ci andranno solo gli avvocati e i commercialisti, nessun politico" ha spiegato, in una nota, l'ufficio stampa della Lega.