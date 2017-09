Onu: Haley, non vediamo miglioramenti sul campo in Birmania

NEW YORK - "Abbiamo avuto un incontro produttivo sulla terribile situazione in Birmania, ma non vediamo ancora miglioramenti sul terreno e continuiamo ad avere segnalazioni di violenze e sofferenze": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, dopo l'incontro organizzato dalla Gran Bretagna a margine dell'Assemblea Generale a cui hanno partecipato anche funzionari del governo di Rangoon. "Le persone sono ancora a rischio di essere attaccate o uccise, gli aiuti umanitari non raggiungono i bisognosi e civili innocenti stanno fuggendo attraverso il confine in Bangladesh", ha continuato Haley, sottolineando che la comunità internazionale e' impegnata a cercare una soluzione alla crisi.