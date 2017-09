Russiagate, ex capo campagna Trump fu intercettato

NEW YORK - Il governo americano ha intercettato Paul Manafort, ex responsabile della campagna di Donald Trump, prima e dopo le elezioni presidenziali. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al dossier. L'azione di spionaggio e' proseguita fino all'inizio di quest'anno, quando gia' Trump era alla Casa Bianca. Tra le informazioni raccolte - in mano ora al procuratore speciale che indaga sul Russiagate - alcune avrebbero alimentato le preoccupazioni per un'interferenza della Russia sul voto.