Alfano a premier Yemen, Italia sostiene inviato Onu Ahmed

NEW YORK - "L'Italia e' impegnata a promuovere, anche come membro del Consiglio di Sicurezza Onu, il conseguimento di una soluzione duratura e inclusiva della crisi in Yemen. Sosteniamo con convinzione gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite Cheikh Ahmed per individuare una soluzione nel negoziato. Ma l'Italia si attende dalle parti, compreso il governo legittimo, un atteggiamento responsabile e aperto al raggiungimento dei compromessi politici necessari". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, al presidente dello Yemen, Abdurabo Mansour Hadi, e al vice premier e ministro degli Esteri, Abdulmailk Al-Mekhlafi.