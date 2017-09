Trump conferma, in novembre vorrei andare in Cina

NEW YORK - Donald Trump sta pianificando una sua visita in Cina per il mese di novembre, per incontrare a Pechino Xi Jinping. Lo ha detto lo stesso presidente americano dopo la telefonata delle ultime ore con il leader cinese. Confermate dunque le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, che parlavano di Trump in Cina in occasione del suo viaggio in Asia a novembre per i vertici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation e dell'Associazione dei paesi del sud est asiatico che si terranno in Vietnam e nelle Filippine.