Usa: Nyt, Trump Jr rinuncia a protezione Secret Service

WASHINGTON - Il maggiore dei figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Donald Trump Junior, ha rinunciato alla protezione del Secret Service, l'agenzia federale che ha il compito di proteggere il presidente e la sua famiglia. Lo scrive il New York Times citando fonti dell'amministrazione Usa. Il giornale riferisce che il Secret Service ha interrotto la scorsa settimana la attivita' a protezione di Donald Jr che vive a New York e lavora per la Trump Organisation e pare preferisca poter godere di maggiore privacy.