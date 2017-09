Iran: Onu, Mogherini, accordo su nucleare funziona

NEW YORK - "L'accordo sul nucleare iraniano funziona, il nostro lavoro come Ue e il mio lavoro personale e' essere sicuri che sia attuato pienamente da tutte le parti": lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Federica Mogherini, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. "Questa settimana ci sara' un incontro ministeriale sull'Iran ed e' qualcosa che io accolgo con favore - ha continuato - e' gia' di per se' un buon segno". Mentre sulla possibilita che gli Usa escano dall'intesa, Mogherini ha sottolineato che "l'accordo sul nucleare non appartiene ad un singolo paese o ad un altro, ma alla comunita' internazionale".