Libia: Mogherini, gestire campi con standard internazionali

NEW YORK - "La Libia e' una massima priorita' dell'Ue. L'emergenza oggi e' trovare il modo nell'ambito delle Nazioni Unite di sbloccare la situazione politica, unire il paese e fargli trovare pace e stabilita', questo e' il nostro obiettivo principale": lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Federica Mogherini, a margine della riunione sulla Libia con i ministri degli esteri dei Paesi membri dell'Ue, insieme all'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salame'. "Poi abbiamo obiettivi piu' immediati collegati alla situazione dei flussi migratori - ha continuato - ad esempio il lavoro con Oim e Unhcr per garantire condizioni decenti di vita ai migranti che sono in questo momento dentro il Paese, in campi che crediamo debbano essere chiusi e sostituiti con altri gestiti con standard internazionali".